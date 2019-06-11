【Ａ股上攻】國策利好滬指大漲２﹒６％，外資六日流入２４５億元

《經濟通通訊社１１日專訊》內地政策轉向，中央下發文件，允許將地方政府專項債券作為

符合條件的重大項目資本金，突破此前專項債使用範圍限制，不但超出市場預期，更顯示當局再

利用基建刺激經濟。滬深股市在基建板塊受惠國策大升之下，升幅逐漸被拉大，盤中隨著大量外

資流入Ａ股，券商及釀酒兩大板塊集體暴漲，滬綜指愈升愈有，時隔一星期後重回二千九，滬綜

指最終全日急彈２﹒５８％，為一個月以來最大升幅，收報２９２５﹒７２％，至於科技股升勢

更為凌厲，人造肉、氫能源、稀土等熱門概念爆發，刺激深市升得更猛，深成指全日暴升

３﹒７４％，報９０３７﹒６７點，突破九千關，創業板指更飆３﹒９１％。

外資全日通過陸股通向Ａ股流入６９﹒４６億元（人民幣．下同），是連續第六個交易日錄

得外資淨流入，累計流入２４４﹒５１億元，兩市交投情況亦有好轉，全日成交額５６５５億元

，按日大增５４﹒２％



＊人行出招護細行，中小銀行股受利好＊



人民銀行對錦州銀行（００４１６）等中小銀行發行同業存單提供民營企業債券融資支持工

具（簡稱ＣＲＭＷ）提供信用增進，以支持中小銀行發行同業存單。這是人行首次以ＣＲＭＷ支

持銀行發行同業存單。中小銀行股今日漲幅尤其突出，紫金銀行（滬：６０１８６０）漲停，西

安銀行（滬：６００９２８）飆６﹒２％，青農商行（深：００２９５８）升４﹒７％，張家港

行（深：００２８３９）升４﹒６％，青島銀行（深：００２９４８）升４％。

格力電器（深：０００６５１）在「６１８」冷氣機銷售大戰前，實名舉報競爭對手奧克斯

產品質素不合格，一石捲起千重浪。中金發表報告指格力舉報奧克斯恰恰反映行業基本面不佳，

市場需求疲弱，而奧克斯已經威脅到空調行業格局，導致格力更加關注奧克斯。格力電器先跌後

揚，全日升１﹒７％，報５３﹒９５元人民幣。



＊專項債投資基建開綠燈，鐵路龍頭暴漲＊



中央允許將專項債券作為符合條件的重大項目資本金，推進專項債支持穩定增加有效投資。

通知所指的重大項目，主要是國家重點支持的鐵路、國家高速公路和支持推進國家重大戰略的地

方高速公路、供電、供氣項目。

國家為地方債投入基建開綠燈，鐵路基建股全線爆發，龍頭中鐵建（滬：６０１１８６）漲

６﹒７％，中交建（滬：６０１８００）抽高５﹒２％，中鐵（滬：６０１３９０）升

３﹒４％，中車（滬：６０１７６６）漲２﹒６％。

基建加速上馬，建材股連帶落鑊，耀皮玻璃（滬：６００８１９）、青松建化

（滬：６００４２５）、德力股份（深：００２５７１）、祁連山（滬：６００７２０）漲停，

水泥龍頭海螺（滬：６００５８５）升４﹒７％，金隅（滬：６０１９９２）漲３﹒６％，玻璃

龍頭中國巨石（滬：６００１７６）升４﹐１％。

花旗發表報告，指此舉顯示中央作出了重大的政策轉向，又回到了過去通過基建刺激經濟的

方法，但花旗擔心，中國地方政府或將再度加槓桿，投資者需要重視對地方政府債務負擔和未來

風險。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

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滬深３００指數 ３７１９﹒２８ ＋３﹒０１



上證綜合指數 ２９２５﹒７２ ＋２﹒５８ ２５４４﹒８０

深證綜合指數 １５３８﹒２３ ＋３﹒７１ ３１０９﹒７２



上證Ｂ股指數 ２８９﹒０３ ＋２﹒７４ ２﹒０１

深證Ｂ股指數 ９３８﹒３３ ＋２﹒１７ ０﹒８５



上證１８０指數 ８３００﹒３０ ＋２﹒８２

上證３８０指數 ４５４８﹒３２ ＋３﹒１５



深證成份指數 ９０３７﹒６７ ＋３﹒７４

中小創新指數 １８０９﹒０８ ＋３﹒７７

深圳創業板指數 １４８７﹒３５ ＋３﹒９１

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