【人行收水】消息稱人行今進行１００億逆回購，淨回籠５００億

《經濟通通訊社１１日專訊》市場消息指，人行今日將進行１００億元（人民幣．下同）７

天期逆回購操作操作。

公開市場今日有６００億元逆回購到期，即今日淨回籠５００億元。公開市場已錄得連續第

五個交易日淨回籠，累計淨回籠４２００億元。（ａｃ）

