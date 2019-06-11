【人行收水】人行１００億逆回購利率持平，５天累回籠４２００億

《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，今日進行的１００億元（人民幣．下同）７天

期逆回購中標利率持平，為２﹒５５％。

公開市場今日有６００億元逆回購到期，即今日淨淨回籠５００億元。公開市場已錄得連續

第五個交易日淨回籠，累計淨回籠４２００億元。（ａｃ）

