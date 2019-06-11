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即市新聞

11/06/2019 14:24

【台灣選戰】鴻海成立經營委員會接管經營，為郭台銘選戰做準備

　　《經濟通通訊社記者楊英傑１１日報道》鴻海主席郭台銘進入台灣國民黨總統初選，成為熱
門候選人之一，他為了順應「媽祖」號召，贏得黨內提名，預計將退出鴻海的日常運營。資本市
場最關心的，是他的千億級鴻海王國日後會駛向何方。
　　鴻海今日在台灣交易所公告稱，將建立一個由９人組成的經營委員會，作為董事會之下的最
高決策機構，委員會中包括鴻海集團總財務長黃秋蓮，以及富士康執行總裁林政輝，兩人都是郭
台銘接班人的熱門人選。另外７人分別是夏普董事候選人林忠正、鴻海Ｂ次集團負責人姜志雄、
鴻海財務長黃德才，以及新任一般董事候選人盧松青、呂芳銘、劉揚偉和李傑。

＊鴻海返台承諾成最大選戰武器＊

　　郭台銘的最大政治籌碼，在於鴻海集團對台灣經濟舉足輕重，若郭增加對台投資，甚至把產
業重心轉移回台灣，將為台灣製造大量職位；但鴻海與中國政府關係密切，亦是他參選總統路上
最大的阻礙，有選民會擔心郭出於對自家生意的考慮，當選總統後未必會做出對台灣最有利的決
策。
　　郭為了釋除選民憂慮，曾豪言「給我幾個月，一定搬到更有競爭力的地方」，更稱未來可能
會把鴻海在內地及海外的投資搬回台灣。但是富士康設於中國多地的生產基地，均大大推動了當
地各行各業發展，甚至成為當地的經濟命脈和稅收支柱，中國經濟正處於內外交困的境地，富士
康離開內地需要承受一定的政治壓力，再加上把生產轉移回台灣勢必大幅提高生產成本，郭台銘
能否兌現富士康回台的承諾，外界尚有懷疑。
　　周日（９日）在香港發生的反逃犯條例大游行，遊行人數之多引發國際社會廣泛關注，亦引
起台灣社會討論，郭台銘評論指香港的一國兩制制度失敗，更揶揄其競選對手韓國瑜曾進入中聯
辦，藉此體現他和中國政府保持一定距離，爭取選票。（ｚｚ）

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