【政策解讀】國信：專項債新政有利地方政府加槓桿，基建投資再起

《經濟通通訊社１１日專訊》內地印發《關於做好地方政府專項債券發行及項目配套融資工

作的通知》，允許將專項債券作為符合條件的重大項目資本金。國信證券表示，新政有利於地方

政府適度加槓桿。專項債＋銀行貸款模式有望成為鐵路、高速公路、城市軌道等重大項目的新融

資模式。

報告指出，對於專項債券支持，具有較大示範帶動效應的重大項目，主要是國家重點支持的

鐵路、國家高速公路和支持推進國家重大戰略的地方高速公路、供電、供氣項目。鼓勵銀行、保

險金融機構積極提供配套融資支持，鼓勵項目單位發行公司信用類債券，有利於項目公司融資。

該機構表示，年初至今建築板塊持續跑輸大盤，其中基建滯漲最為顯著。龍頭公司估值低，

業績確定性強，未來或存在較大的補漲空間。重點推薦中國鐵建（０１１８６）

（滬：６０１１８６）、中國建築（滬：６０１６６８）、中鐵（００３９０）

（滬：６０１３９０）、中國交建（０１８００）（滬：６０１８００）、中國化學

（滬：６０１１１７）等。（ｗｌ）



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