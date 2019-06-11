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11/06/2019 14:44

【政策解讀】國信：專項債新政有利地方政府加槓桿，基建投資再起

　　《經濟通通訊社１１日專訊》內地印發《關於做好地方政府專項債券發行及項目配套融資工
作的通知》，允許將專項債券作為符合條件的重大項目資本金。國信證券表示，新政有利於地方
政府適度加槓桿。專項債＋銀行貸款模式有望成為鐵路、高速公路、城市軌道等重大項目的新融
資模式。
　　報告指出，對於專項債券支持，具有較大示範帶動效應的重大項目，主要是國家重點支持的
鐵路、國家高速公路和支持推進國家重大戰略的地方高速公路、供電、供氣項目。鼓勵銀行、保
險金融機構積極提供配套融資支持，鼓勵項目單位發行公司信用類債券，有利於項目公司融資。
　　該機構表示，年初至今建築板塊持續跑輸大盤，其中基建滯漲最為顯著。龍頭公司估值低，
業績確定性強，未來或存在較大的補漲空間。重點推薦中國鐵建（０１１８６）
（滬：６０１１８６）、中國建築（滬：６０１６６８）、中鐵（００３９０）
（滬：６０１３９０）、中國交建（０１８００）（滬：６０１８００）、中國化學
（滬：６０１１１７）等。（ｗｌ）

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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