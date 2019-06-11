《經濟通通訊社１１日專訊》聯訊證券分析師李奇霖、張德禮點評稱，允許部分項目可以使
用專項債作為資本金，最樂觀情形下，可以撬動債務性資金約７３００億元人民幣，佔２０１８
年全口徑基建投資的４﹒１％左右。
點評指出，２０１８年三季度開始的基建補短板效果並不顯著，資金問題是制約基建的最主
要原因。相比於放鬆資本金，「對於合規項目不認定為隱性債務問責情形」更值得關注，這可能
有助於提高地方政府參與基建的積極性。（ｗｌ）
11/06/2019 15:30
【政策解讀】聯訊證券：專項債新政最多撬動債務性資金７３００億
《經濟通通訊社１１日專訊》聯訊證券分析師李奇霖、張德禮點評稱，允許部分項目可以使
用專項債作為資本金，最樂觀情形下，可以撬動債務性資金約７３００億元人民幣，佔２０１８
年全口徑基建投資的４﹒１％左右。
點評指出，２０１８年三季度開始的基建補短板效果並不顯著，資金問題是制約基建的最主
要原因。相比於放鬆資本金，「對於合規項目不認定為隱性債務問責情形」更值得關注，這可能
有助於提高地方政府參與基建的積極性。（ｗｌ）
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