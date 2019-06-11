【政策解讀】中信：社融將於７－８月達年內高點，增速或超１１％

《經濟通通訊社１１日專訊》中信證券宏觀分析師褚建芳表示，地方專項債將於９月低前發

行完畢，６－９月平均仍有３２００億元人民幣增量，將幫助社融增速短期衝高。另一方面，由

於地方專項債目前被納入社融的統計口徑中，亦幫助推高社融存量增速。中信認為，社融在７、

８月份增速將達年內高點，短期或超１１％的增速水平。（ｗｌ）

