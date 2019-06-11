【華為動向】研究：料今年智能手機產量三星居首位，華為蘋果拉鋸

《經濟通通訊社１１日專訊》市場研究機構ＴｒｅｎｄＦｏｒｃｅ周二發表的報告指出，環

球政經局勢風險持續升溫，全球智慧型手機需求出現比原先預期更為疲弱的走勢，２０１９年全

年產量降幅料擴大兩個百分點至７％；中美貿易談判陷僵局影響華為的出口，韓國三星將直接受

惠，並可望坐穩首位，而蘋果與華為則將進入排名拉鋸。

報告預期今年全年智慧型手機的生產總量少於１４億部，以全年生產總量來看，由於華為手

機出貨恐受到禁令衝擊，過往其主要海外銷售市場為歐洲與南美洲，而競爭者三星同樣在這些區

域市場中深耕布局，預期將是直接受惠者。

至於同樣受到貿易爭端影響的蘋果，今年在中國市場的銷售表現將受衝擊，預估

ｉＰｈｏｎｅ在中國的市佔率將由原先預估的７％下調至５％，今年生產總量將由原先預估的

１﹒９億部下修至１﹒８３億部。

華為則在嚴峻的市場氛圍下，加上提早預期美國禁運可能，已預先建立庫存並緊急作出生產

應變計劃。預估下半年華為仍將持續受惠中國國內市場的需求挹注，減緩國外市場所受到的影響

，全年生產總數預計將較年初預估值下修。而同屬中國品牌的小米、ＯＰＰＯ以及Ｖｉｖｏ，雖

然因為華為在國內聲勢抬頭，銷售恐遭受波及，不過三大品牌在東南亞、印度市場銷售皆有收獲

，全年生產總量可望較２０１８年持平。（ｃａ）

