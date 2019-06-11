【ＦＯＣＵＳ】習特工作晚宴重聚？專項債大招「預保底」

【ＦＯＣＵＳ】２０１８年１２月１日，習特於阿根廷布宜諾斯艾利斯的「牛扒＋紅酒」工

作晚宴，消息人士透露，本月底或將於日本大阪重演。儘管北京和華盛頓均未官方確認兩人將趁

２８－２９日Ｇ２０峰會期間會面，但侵侵周一（１０日）就放風稱，「我認為我們會安排會面

」。

面對北京三條底線－－美方取消全部加徵關稅、中方對美採購數字需符合實際、協議文本必

須平等及有尊嚴，會面能否複製阿根廷的轉機，恐需待最後一刻方能揭曉。



＊麥樸思：中美談判前景難樂觀＊



繼大大上周五（７日）在聖彼得堡國際經濟年度論壇演講時，罕有稱侵侵為「我的朋友」後

，侵侵就最新形容大大「不可思議和偉大的人」。雙方各釋緩和餘地，只是侵侵賣口乖之餘仍不

忘關稅大棒，聲稱「如果我們不能達成協議，你就會看到關稅上揚」，並暗示稅率或可高達

６０％。

「新興市場之父」麥樸思（Ｍａｒｋ Ｍｏｂｉｕｓ）直言，中美貿易談判已演變為策略性

重要課題，對兩國談判前景難如以往般樂觀。他相信，即使習特月底達成某程度的短期協議，中

美緊張局面仍可能持續。

同樣持悲觀看法的，還有華盛頓智庫戰略與國際研究中心（ＣＳＩＳ）中國力量項目主任

Ｂｏｎｎｉｅ Ｇｌａｓｅｒ。她指，習可能不願意做出讓步，因想要證明中國不能被人佔便宜

；而特則認為美國經濟強勁，在一些方面比中國有優勢，因此不看好雙方會重啟談判，除非兩人

認為中美應尋找方法向前推進。

此外，來自牛津大學中國中心的獨立經濟學家Ｇｅｏｒｇｅ Ｍａｇｎｕｓ則指，大阪習特

會將是「美中關係有多大程度上惡化的標誌」。



＊開水喉谷基建＋分散美元投資＊



或是「持久戰」在所難免，國務院周一就「放大招」，發文允許地方政府以專項債作為鐵路

、高速公路、供電攻氣等重大項目資本金，並鼓勵發行１０年期以上的長期專項債。

由於重大項目資本金佔比最低要求通常為２０％－２５％，加上文件鼓勵金融機構提供配套

融資，中金就預計，用於資本金部分的專項債可撬動３－４倍銀行貸款。政府開水喉、谷基建、

穩增長之意不言而喻。

另值得一提的是，儘管「拋售美債」一直被視作中國的終極選項、動用機會甚微，但近期無

論是持續增持黃金儲備，還是對與歐洲等最高評級的政府債興趣激增，都顯示北京正有意分散美

元投資。

央媽較早時公布，５月黃金儲備按月增５１萬盎司，錄自２０１６年１月有記錄以來最大單

月增持規模。此外，近期評級為ＡＡＡ╱Ａ１的歐元區紓困基金歐洲穩定機制（ＥＳＭ）發行

２０億歐元１０年期債券，來自亞洲的投資者佔比驟增至３３％，有指中國正是一大買家。

從侵侵來勢洶洶威脅對墨西哥加稅，到宣稱達成一份關鍵內容不明的「美墨移民協議」並自

稱勝利，「習特會」會否爆冷門？Ｗａｉｔ ａｎｄ ｓｅｅ。（經濟通通訊社 俞瑾）

