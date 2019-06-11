《匯市縱橫－蕭啟洪》中美貿易談判或成百搭牌

《匯市縱橫》趁著陽光正好，前幾天我想約一位舊友端午節出去郊遊，但他說他要回老家因

此拒絕了我的邀請，我說：「嗯……就放這麼幾天假還要回老家，多折騰啊！」他便說：「沒辦

法，我這個老頭就是那麼傳統，有時間欲與親人聚一聚。」



就是這麼簡單的對話，卻表達了現在大部分年輕人，對待傳統節日的態度。大家不要誤解，

筆者不是想暗示自己年輕，只是有感而發。其實，筆者的家庭也是個很注重節日傳統的家庭，尤

其是端午節，在我爸媽眼裡那可是個十足的「大節」。但是現在，愈來愈多的年輕朋友卻不這麼

認為，相比之下他們對外國的節日更加注重，對於那些傳統節日的情懷已漸漸被人遺忘，而變得

愈來愈沒味兒了。



端午節除了劃龍舟，吃粽子，掛艾草菖蒲，這些習俗你知道幾個呢？雖然我們大可不必像小

時候那樣大張旗鼓的過節，但是端午這種很需要儀式感的節日我還是希望能夠保留某些儀式來寄

託一下情感的表達會更好，不要把這些節日變成速食文化。畢竟這是我們的文化瑰寶。



踏入傳統「六絕月」，大家心裏面總會有點心慌慌，或為波動６月做好準備。不過環球股市

未見如５月份般急瀉，反而略見回穩，這與聯儲局主席鮑威爾言論惹市場憧憬「減息救經濟」固

然有關。目前來看，淡友暫時鳴金收兵，或許也涉及觀望本月尚有一些變數。自從華為事件後，

僵持了一年多時間的中美貿易戰亦未見有緩和跡象，美國總統特朗普於上周四再次表明，６月底

會決定是否對餘下的３０００億美元中國進口商品加徵關稅。中國方面亦沒有妥協的打算，已停

止與美國談判，並積極開拓與其他國家的貿易。



正所謂「道不同，不相為謀」。這已清楚說明現時中國的態度。不過外國人也常有一句話，

「Ａ ｃｏｕｎｔｒｙ ｄｏｅｓ ｎｏｔ ｈａｖｅ ｐｅｒｍａｎｅｎｔ ｆｒｉｅｎｄｓ

，ｏｎｌｙ ｐｅｒｍａｎｅｎｔ ｉｎｔｅｒｅｓｔｓ﹒」。這會否是我們於７月的結局呢？

能否展開「七翻身月」則要看美國總統特朗普未來會否回心轉意了。而中美貿易談判又會否成為

特朗普競選連任的「ｗｉｌｄ ｃａｒｄ」呢？大家可拭目以待。據悉，美國總統特朗普在

Ｔｗｉｔｔｅｒ發文，稱將於６月１８日宣布角逐連任。



＊本周策略＊



歐元：早前建議候高於１﹒１２５０沽出歐元兌美元已成交，目標１﹒１０５０，止蝕

１﹒１３５０。



英鎊：本周建議候高於１﹒２８００沽出英鎊兌美元，目標１﹒２５６０，止蝕１﹒２９６０。

《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》

