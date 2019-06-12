《股壇解碼－戴名》特朗普再勝一仗；老恒和釀造銷售業績恐受壓

《股壇解碼》美國和墨西哥達成協議，在加強邊境控制的同時，墨西哥將大幅增加向美國購

買農產品（隨後有媒體報道墨西哥並沒有對此作出承諾，有待進一步確認），特朗普的關稅政策

又勝一仗，先不論手法是否光明磊落，但以結果論成敗，特朗普無疑成功地令墨西哥同意加強邊

境控制，相信日後特朗普會不斷的故技重施，相信其他與美國有貿易活動的國家現在是如坐針氈

，不知道特朗普甚麼時候會瞄準這些國家，在貿易壁壘的影響下，相信或多或少會對全球經濟復

甦造成障礙，當中最受影響的應該是歐盟和中國。上周道指下試２４６８０點後即重展升勢，全

周上試高位２６０７２點，遠期道指期權好倉有陸續建倉跡象，投資者暫時不宜看淡美股。



＊爭議不斷＊



英國首相候選人之一的約翰遜接受採訪時透露歐盟若不能給與英國更優厚的脫歐條件，英國

不應該支付歐盟分手費，口徑與特朗普如出一轍，由於約翰遜繼任文翠珊首相之位的呼聲最高，

看來英美同盟的關係可能比之前更牢不可破，這樣對歐盟和中國來說並不是一件好事，預期歐洲

的經濟和政治會出現比較大的動盪，短期內不宜憧憬歐洲的經濟表現。



＊揮之不去＊



根據社科院近期發表的數據，Ｍ２╱ＧＤＰ從去年（１８年）底的２０２﹒９％上升到

２０６﹒３１％，整體增長了３﹒４％，數據顯示資本的實際槓桿率有所升高，由於近年來去槓

桿的重點都在金融行業，非金融行業的去槓桿反而受到忽略，數據中出現明顯增幅的範疇主要是

地方政府，國有企業和居民部門的槓桿率，居民部門槓桿率主要來自房地產交易，證明在房價居

高不下的情況下，更多的資金流入房地產，另一方面數據顯示地方政府和國有企業均受到金融機

構所青睞，相反民企的槓桿率反而持續低企，證明民企借錢難的情況並沒有改善，如果貿易戰持

續而民企的資金荒得不到紓緩，相信倒閉潮將在下半年爆發，到時候中國的整體經濟實在不容樂

觀。



＊乏善可陳＊



上周市場重點在阿里回歸，消息傳出後恆指曾出現反彈，加上美股表現回勇，按道理港股應

該可以坐一趟順風車作出明顯反彈，可惜升勢得不到支持並且出現無以為繼的跡象，估計恆指今

周表現將持續疲弱，投資者不宜入市博反彈，可繼續造空騰訊控股（００７００）。



＊股票簡評＊



老恆和釀造（０２２２６）主要於中國從事以老恆和品牌的調味品製造和銷售業務，集團身

為中國最大的料酒生產商，產品包括有料酒、醬油、醋以及其他調味產品（包括醬製品、醬菜和

腐乳）。上月初有消息指集團主席透過第三方物色有意投資者或戰略合作夥伴，並已從中篩選出

若干意向投資者或戰略合作夥伴，老恆和釀造股價受消息刺激從４﹒２元附近一直抽升至上周四

（６日）收盤的５﹒１７元（當天曾創３年多新高的５﹒６元），期間一枝獨秀，表現完全脫離

大市走勢，市場亦曾傳言李錦記有意借殼上市，可惜只聞樓梯響，上周再度傳出洽談尚沒有任何

實質進展或結果，老恆和釀造股價隨後在周四試新高後回落，並且於收盤前１５分鐘出現大成交

急跌，頗有炒高派貨的嫌疑，假設老恆和釀造已經貨源歸邊，相信大戶會再次抽高派貨，然後出

現越派越低的情況，最後於低價配售套現完成賣殼，皆因現股價已被過度炒高，集團要是真的引

入新投資者，股價回調幅度大一點再配股是合情合理，正常新買家不會選擇在高位入股或買殼，

但散戶還是避之則吉。

撇除炒消息的因素，老恆和釀造的產品定位在中高端，零售價錢與部分進口品牌產品不相伯

仲，在消費降級和經濟下行的環境影響下，預計今年銷售業績將進一步受壓，對盈利能力不寄厚

望，加上１８年度的毛利率和純利率都已經出現環比下降，雖然降幅輕微，相信今年的降幅將會

更明顯。現時市值接近３０億，市盈率約１４倍，可接受市盈率應在１０倍左右

，投資者宜趁現價盡數沽清，合理買入價在３﹒６元。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

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