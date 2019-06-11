【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２３﹒７４億，買工行建行沽大連港中行

《經濟通通訊社１１日專訊》港股周一高開２４１點報２７２０６，重上二萬七關口，及後

升勢擴大，突破十天線（２７１０２點）及廿天線（２７４９７點），尾市最多漲６４１點，高

見２７６０６，最終收報２７５７８，升６１３點或２﹒２７％，是兩個月以來最大單日百分比

升幅，重上２７５００關。

按額度計算，北水全日淨流入２３﹒７４億人民幣，較端午長假前的４﹒５１億人民幣，大

增加１９﹒２３億或４﹒３倍，創近兩周新高。北水淨買入最多的個股依次是工商銀行

（０１３９８），建設銀行（００９３９）；淨賣出最多的依次是大連港（０２８８０）和中國

銀行（０３９８８）。主板成交９１９﹒４８億元，較昨日增加逾３７％，其中港股通成交

１０６﹒５２億元，佔總成交１１﹒５８％。



＊工行五日累計獲２４億北水追入＊



中國人民銀行對中小銀行提供定向流動性支持，而近日金融委辦公室亦召開會議，研究維護

同業業務穩定工作，內銀股周一隨大市造好，約８﹒５３億北水淨買入工行，累計五日已有

２３﹒９６億北水淨流入該股，而建行亦獲７﹒０２億北水買入，股價漲２﹒１％，但亦有

１﹒５４億北水沽出中行，但股價仍升１﹒３％，惟１﹒８８億北水沽出大連港。（ｂｎ）

