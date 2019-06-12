《運籌帷幄－梁業豪》債券價格資料發布

《運籌帷幄》為使機構投資者市場與散戶市場之間可進行跨系統交收，香港結算有限公司已

於金融管理局債務工具中央結算系統（ＣＭＵ）開設戶口，成為認可交易商及會員，讓兩個系統

的參與者可作「免付款項」的債券調撥。香港交易所的交易系統與資訊系統會發布外匯基金債券

場內交易的即時價格資料（包括即時買入價、賣出價和按盤價），以及可作參考基準的場外交易

的非即時價格資料。此外，有關外匯基金債券以按盤價、買入價和賣出價計算的到期孳息率、到

期日、下次派息日期，以及銀行同業一個月拆息率等財務資料，都會每五分鐘更新一次。這個資

料發放的頻密程度，對一般投資者而言，已是非常足夠。

香港交易所設有一個資訊頁，刊載於證券市場場內交易的外匯基金債券基準資料，提供有關

最新一批不同年期的外匯基金債券之買入價和賣出價、以按盤價、買入價和賣出價計算的到期孳

息率、到期日、票面息率，以及下次派付利息日期的即時資訊。交易系統與資訊系統還會登載代

號對照表，將外匯基金債券在香港交易所證券市場的證券代號，與在金融管理局的發行代號作對

照。在交易商的終端機，有關場外交易市場的外匯基金債券造價也會不斷即時更新。每個交易日

完結時，所有關於外匯基金債券於的市場及財務資訊，會於香港交易所網站內更新。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

