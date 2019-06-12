《選股情報》一部股價機，一部電視機，鍾意睇邊部機，由你。我買香港好，只睇股價機。
股價有新意，金鐘有乜可睇，估到。
恆指睇住２７０至２７２。《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
12/06/2019 09:16
《選股情報－石鏡泉》今日開住兩部機
《選股情報》一部股價機，一部電視機，鍾意睇邊部機，由你。我買香港好，只睇股價機。
股價有新意，金鐘有乜可睇，估到。
恆指睇住２７０至２７２。《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
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