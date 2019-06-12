《凱文隨筆－凱文》特朗普連任選情看漲？不必然！

《凱文隨筆－凱文》據說，特朗普與希拉莉在２０１６年競逐美國總統時，內地數以千計智

庫各自提交中央的研究報告，都一致預測特朗普會落敗。目前，市場普遍都在看漲特朗普在明年

的第二屆選情，專家們會否再次跌到一地眼境碎？絕對有機會！弄不好，別說選情，也許自動請

辭，更甚者坐牢去了。



「通俄門」的特別檢察官穆勒提交了四百多頁的報告後，在其辦事處關閉前，公開發表口頭

聲明，向公眾作了一個終極交代；然而，穆勒曖昧其詞，說甚麼憲法規定不能起訴在任總統，故

此，那從來不是他們調查工作的一個選項。人們對其聲明的詮釋各異，有指他暗示現在是國會履

行監督總統責任，採取行動的時候，也有指他明確地指出了特朗普無罪。



在美國目前的制度下，要彈劾總統，需要先經「眾議院」（特朗普對家）簡單大多數通過，

然後到「參議院」則需要三分二票數通過才算成功。第一關易過，第二關卻是攔路虎，因為特朗

普所屬共和黨在「參議院」佔多數議席。那是否意味彈劾特朗普必定失敗？不必然，因為玩政治

與整人，美國政客實在內行。



「眾議院」最近又請來了尼克遜時代的白宮律師丁恩（Ｊｏｈｎ Ｄｅａｎ）到國會作證，

丁恩臚列出六項特朗普與尼克遜在防礙司法公正方面的類同之處。過氣律師有何作用？原來這是

「眾議院」連串聽證會的其中一個環節而已，目的是要「好好教育公眾，向他們灌輸穆勒報告的

發現，以鼓動起彈劾總統的風潮」。這不就是美國長年累月在其他國家或地區從事的洗腦活動，

日子有功，種種的顏色革命或反政府思潮自然深入人民腦海。當美國經濟因貿易戰而轉壞時，政

客自然會乘勢而起，要牽引選民絕對不是難事。



美國歷史從沒發生過現任總統被革除的事件，自動辭職則有之；有人形容特朗普是相對過去

歷任總統以外的另一類總統，既然如此，歷史會否上演一幕黑天鵝事件，由國會革除這個另類總

統？



民主的好處是人人都有一票話語權，然而，這也是雙刃劍，因為有識見的人往往佔少數，故

特朗普能輕易鼓動很多選民的情緒，來投自己一票，所有政客都懂這種技倆，他們也懂鼓動選民

從利益角度著眼，踢走特朗普。



特朗普數十年前曾著書立說，當中不乏至理明言，如「你越勤力，就會運氣越好」；老先生

沒錯很勤力，但年事已高，所學的知識早已落伍，他所能用到的人也不是甚麼上等貨色。眼見中

國崛起，老叟忘掉了自己的明言，中國人絕對是勤奮苦幹出今天的成就，運氣肯定比美國好。老

先生助手彭斯甚至胡言亂語，在人才濟濟的智庫發表演說時，竟大言不慚地說美國重建了中國。



歷史告訴我們，西方所謂強國崛起依仗的是船堅炮利，中國現在已經擁有核武器，最近據說

成功試射了覆蓋全美國的新型彈道導彈，美國透過戰爭這個選項來對付中國，這個幾乎是其慣用

（以對付環球軍事實力較弱的國家）及最具效力的選項，也被剔除了。



打貿易戰，只是兩敗俱傷，結果就看誰更能吃苦，中國人是吃苦的民族，鄧小平早已說過：

「一切國際通道切斷了，中國仍依舊生存下去。」何況今天的中國與當年的中國截然不同，論經

濟實力，已是全球第二，論國際關係，她既跟周邊鄰國友好，老早已經與非洲國家建立深厚情誼

，最近拼棄了過去不結盟的想法，跟俄羅斯締結了全面戰略協作伙伴關係，能做的中國都做足了

。



儘管未曾拿下一個諾貝爾經濟學獎，但研究經濟的中國學者人才輩出，既有從歷史角度，清

晰地梳理出西方幾次工業革命與經濟國力由盛轉衰因果關係的學者，也有敢於挑戰阿當史密的理

論，提出規模經濟論、代謝經濟學的學者。規模是不容爭辯的事實，１４億人口的人才庫存永遠

勝過３億人口的國度。



一些西方社會有識見的學者在國際會議做「中國研究」演說時，往往提到中國經濟改革的幾

十年間，龐大官僚體系（其規模達５千萬人之眾）也在同步改革，這種獨特的「政治改革」不是

西方那套，搬上電視熒幕，意圖作為日後謀取選票的本錢。看不通就裏的人總是在盲目跟風地叫

囂「中國經濟突飛猛進，但政治裹足」的口號。



新近出爐的５月份貿易數據顯示，中國確實是受到了一些影響，但力度已較４月份下降，反

映中國仍能承受來自美國的壓力。特朗普昨日又發恐嚇推特，指習主席若不出席Ｇ２０會議，或

出席但與之談不合攏，他又要搞新關稅。若特朗普繼續重彈這些令人厭煩的舊調，相信他在明年

的選舉必定潰敗無疑。



（作者凱文從事英文媒體及翻譯工作逾３０年。彼為英國語言學家協會會員於２０１５年取

得特許語言學者資格。）

