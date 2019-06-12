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即市新聞

12/06/2019 09:05

《專家之言－何志銘》港股或上試二萬八關口，內銀股可繼續持有

　　《專家之言》剛過去周日（９日）的Ｇ２０財長會議中，美國財長努欽與人民銀行行長易綱
會面後表示，是次會面具建設性。投資市場樂觀氣氛有改善。另一方面，美國聯儲局官員接連放
鴿，在減息預期升溫下，風險胃納上升，資金流入股市，美股連續反彈上推，當然，中港股市亦
同樣受惠。上日港股仍然保持升勢，更收復２５０天線（即牛熊分界線），相信此氣氛仍可持續
走多一段，或將上試２８０００點。至於筆者早前曾建議增持內銀股作部署（價息兼收）之操作
，仍可繼續持有。《獨立評股人　何志銘》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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