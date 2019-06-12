《專家之言－何志銘》港股或上試二萬八關口，內銀股可繼續持有

《專家之言》剛過去周日（９日）的Ｇ２０財長會議中，美國財長努欽與人民銀行行長易綱

會面後表示，是次會面具建設性。投資市場樂觀氣氛有改善。另一方面，美國聯儲局官員接連放

鴿，在減息預期升溫下，風險胃納上升，資金流入股市，美股連續反彈上推，當然，中港股市亦

同樣受惠。上日港股仍然保持升勢，更收復２５０天線（即牛熊分界線），相信此氣氛仍可持續

走多一段，或將上試２８０００點。至於筆者早前曾建議增持內銀股作部署（價息兼收）之操作

，仍可繼續持有。《獨立評股人 何志銘》

