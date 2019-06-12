《經濟通通訊社１２日專訊》美國總統特朗普表示，是他決定暫緩與中國達成貿易協議，除
非中方再次承諾之前４或５個的要點，否則將不會推進磋商。
特朗普稱，中國是一個主要的競爭對手，現在中國非常希望達成協議，因關稅已對他們造成
非常嚴重的傷害，導致企業離開中國。
他續指，之前已經與中國達成協議，但後來北京反悔，除非中方重新作出承諾，否則他本人
沒有興趣再協商。
特朗普又稱，預計將在本月底２０國集團（Ｇ２０）日本峰會上與中國國家主席習近平會晤
。（ｍｎ）
12/06/2019 08:05
【貿易開戰】特朗普：中國想達成協議，要先重新承諾多項要求
《經濟通通訊社１２日專訊》美國總統特朗普表示，是他決定暫緩與中國達成貿易協議，除
非中方再次承諾之前４或５個的要點，否則將不會推進磋商。
特朗普稱，中國是一個主要的競爭對手，現在中國非常希望達成協議，因關稅已對他們造成
非常嚴重的傷害，導致企業離開中國。
他續指，之前已經與中國達成協議，但後來北京反悔，除非中方重新作出承諾，否則他本人
沒有興趣再協商。
特朗普又稱，預計將在本月底２０國集團（Ｇ２０）日本峰會上與中國國家主席習近平會晤
。（ｍｎ）
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