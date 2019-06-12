《經濟通通訊社１２日專訊》美國商務部長羅斯表示，本月的２０國集團（Ｇ２０）峰會將
有助於美中貿易談判向前推進，但預計不會達成最終協議。
羅斯表示，在日本Ｇ２０峰會上可能不會與中國達成最終的貿易協議，但該峰會或有助於開
辟一條新路徑。（ｍｎ）
12/06/2019 08:39
【貿易開戰】美商務部長料美中不會在Ｇ２０峰會達成最終貿易協議
《經濟通通訊社１２日專訊》美國商務部長羅斯表示，本月的２０國集團（Ｇ２０）峰會將
有助於美中貿易談判向前推進，但預計不會達成最終協議。
羅斯表示，在日本Ｇ２０峰會上可能不會與中國達成最終的貿易協議，但該峰會或有助於開
辟一條新路徑。（ｍｎ）
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