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12/06/2019 09:54

【油市博奕】阿聯酋能源部長：油組接近就維持減產達成協議

　　《經濟通通訊社１２日專訊》阿聯酋能源部長馬茲魯伊表示，油組成員國即將就延長減產達
成協議，以現有的石油庫存水平來看，減產措施應該繼續保留或至少延長到年底。
　　雖然油組與俄羅斯減產，但同時美國頁岩油產量卻繼續增加，兼且一些分析師預計經濟增長
疲軟將降低石油需求，令俄羅斯未必願意延長減產。（ｍｎ）

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