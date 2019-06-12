《經濟通通訊社１２日專訊》美國國務院表示，美國計劃協助世界各國開發鋰、銅及鈷等礦
產資源，希望減少美國在高科技產業關鍵原材料方面對中國進口的依賴。
此前中國暗示將稀土作為與美國之間貿易戰的籌碼，這將令手機、電池到戰鬥機等商品的生
產受到影響。
根據國務院的計劃，美國將與其他國家分享採礦專業知識，協助它們開發礦產資源，並就管
理及治理框架提供建議，以吸引國際投資者的加入。（ｍｎ）
12/06/2019 09:56
【貿易開戰】美國協助全球各國提高礦產資源產量，降低對中國依賴
《經濟通通訊社１２日專訊》美國國務院表示，美國計劃協助世界各國開發鋰、銅及鈷等礦
產資源，希望減少美國在高科技產業關鍵原材料方面對中國進口的依賴。
此前中國暗示將稀土作為與美國之間貿易戰的籌碼，這將令手機、電池到戰鬥機等商品的生
產受到影響。
根據國務院的計劃，美國將與其他國家分享採礦專業知識，協助它們開發礦產資源，並就管
理及治理框架提供建議，以吸引國際投資者的加入。（ｍｎ）
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