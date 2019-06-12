【移交逃犯】美國眾議院議長：修例將危害美國與香港之間關係

《經濟通通訊社１２日專訊》美國眾議院議長佩洛西發表聲明，稱如果逃犯條例在香港通過

，美國國會將別無選擇地重新評估香港是否在一國兩制下體現高度自治，因條例將危及到過去２

０年來美國與香港的強大關係。

她表示，引渡法案展示出北京如何厚顏無恥地踐踏法律以及扼殺香港人的自由，並稱美國將

與香港人站在一起。（ｍｎ）（ｚｚ）

