【華為風波】華為因美國禁令取消發布新手提電腦

《經濟通通訊社１２日專訊》據外電引述消息人士報道，由於採購美國零件受到限制，華為

取消發布新手提電腦，並暫停生產個人電腦業務的生產。

華為個人電腦業務相對較小及較新，目前只生產三款手提電腦，所使用的是微軟

Ｗｉｎｄｏｗｓ操作系統以及英特爾晶片。

華為消費者業務行政總裁余承東表示，美國商務部導致公司取消新手提電腦發布，若華為仍

在美國商務部的黑名單上，公司可能永遠不會發布該款手提電腦。（ｍｎ）

