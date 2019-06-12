《經濟通通訊社１２日專訊》據外電引述消息人士報道，由於採購美國零件受到限制，華為
取消發布新手提電腦，並暫停生產個人電腦業務的生產。
華為個人電腦業務相對較小及較新，目前只生產三款手提電腦，所使用的是微軟
Ｗｉｎｄｏｗｓ操作系統以及英特爾晶片。
華為消費者業務行政總裁余承東表示，美國商務部導致公司取消新手提電腦發布，若華為仍
在美國商務部的黑名單上，公司可能永遠不會發布該款手提電腦。（ｍｎ）
12/06/2019 16:26
【華為風波】華為因美國禁令取消發布新手提電腦
《經濟通通訊社１２日專訊》據外電引述消息人士報道，由於採購美國零件受到限制，華為
取消發布新手提電腦，並暫停生產個人電腦業務的生產。
華為個人電腦業務相對較小及較新，目前只生產三款手提電腦，所使用的是微軟
Ｗｉｎｄｏｗｓ操作系統以及英特爾晶片。
華為消費者業務行政總裁余承東表示，美國商務部導致公司取消新手提電腦發布，若華為仍
在美國商務部的黑名單上，公司可能永遠不會發布該款手提電腦。（ｍｎ）
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