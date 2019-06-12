  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/06/2019 16:23

【新股上市】嘉濤（０２１８９）暗盤高開５％，每手賺２００元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》嘉濤控股（０２１８９）明日（１３日）掛牌，今日於輝立暗
盤交易系統，開市價０．６３元，較招股價０﹒６元高５％。每手４０００股，不計手續費賺
２００元。現價報０﹒５８元低招股價３﹒３３％。
　　此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，報０﹒５９元低招股價１﹒６７％。（ｙｋ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道12/06/2019
【高銀棄標】業界：棄標為個別事件 暫未見市道轉差及「走資潮」
香港政情12/06/2019
【移交逃犯】爭議從未止 政府兩度修訂內容拒撤回 大律師公會3度發文反修例
香港政情12/06/2019
一文睇晒《逃犯條例》修訂爭議前世今生
FOCUS12/06/2019
【FOCUS】修例「急就章」應調整 表訴求勿忘「四原則」
剖析天下12/06/2019
貿易亂局加快避險 金價破位急升或望千四
剖析天下12/06/2019
財政改革法案 左右巴西前途
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet x 樂本健 父親節窩心Bonus】即Like即送 維柏健[男士綜合維他命礦物質] (價值HK$312)

【etnet Bonus賞你】領展街市‧SANRIO CHARACTERS萌爆木製杯墊

【etnet Bonus賞你】信德中心x皮忠【Let Love Blossom森愛•花見】限量文創禮品

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金