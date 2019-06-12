《經濟通通訊社１２日專訊》嘉濤控股（０２１８９）明日（１３日）掛牌，今日於輝立暗
盤交易系統，開市價０．６３元，較招股價０﹒６元高５％。每手４０００股，不計手續費賺
２００元。現價報０﹒５８元低招股價３﹒３３％。
此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，報０﹒５９元低招股價１﹒６７％。（ｙｋ）
12/06/2019 16:23
【新股上市】嘉濤（０２１８９）暗盤高開５％，每手賺２００元
《經濟通通訊社１２日專訊》嘉濤控股（０２１８９）明日（１３日）掛牌，今日於輝立暗
盤交易系統，開市價０．６３元，較招股價０﹒６元高５％。每手４０００股，不計手續費賺
２００元。現價報０﹒５８元低招股價３﹒３３％。
此外，該股於耀才證券暗盤交易系統中，報０﹒５９元低招股價１﹒６７％。（ｙｋ）
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