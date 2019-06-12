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即市新聞

12/06/2019 10:30

《窩輪豪情－梁業豪》買賣利率期貨的風險

　　《窩輪豪情》買賣利率期貨前，投資者必須清楚明白投資產品的風險。期貨市場最吸引投資
者的地方，為其槓桿效應，因投資者買賣合約時，只須付出合約總值的一小部分，作為持倉按金
。買賣一個月和三個月港元利率期貨既能令投資者賺取利潤，同樣亦可令他招致重大損失。由於
投資者必須預先衡量其承擔市場波動風險與負擔虧損的能力，利率期貨並不適合所有投資者買賣

　　除於１９８３年１０月實施的港元兌美元聯繫匯率制度（７﹒８港元兌１美元）外，香港並
沒有其他外匯管制措施。故此，港元與美元資金流向的變化能夠充分反映於港元利率，特別是銀
行同業拆息的變動上。
　　一直以來，銀行與金融機構積均極參與銀行同業拆借市場，以獲取日常營運資金。以
２００１年１月為例，該市場的平均每日成交量高達２０３０億港元，當中大部分港元資產與債
項均以一個月和三個月港元銀行同業拆息為基礎。１９９７年與１９９８年期間，亞洲貨幣市場
不穩，導致港元利率波動加劇。港元投資者對利率的波幅變得更為關注，亦接受了選用更多風險
管理工具，以進行風險對沖，因而強化了利率期貨作為有效對沖工具的價值。須知道的，為一個
月和三個月港元利率期貨合約乃根據港元資金市場的短期市場指標，即一個月和三個月港元銀行
同業拆息來制定。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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