《古臣周記－古臣》魚缸牛熊線得而復失，上望空間仲有幾多？

《古臣周記》無幾耐之前花旗國威脅，如果墨西哥唔處理好移民問題，就會向佢嘅進口產品

徵收關稅。啊！唔使一個星期，呢個危機就化解，雙方達成協議，墨西哥承諾採取措施阻止大量

移民穿越美墨邊境，帶挈上星期本已「超賣」嘅香江魚缸嚟個急反彈，先後收復二萬七關口同十

天、廿天線，連二百五十天線都收復埋。不過，魚缸今日已經再失二百五十天線，就咁睇反彈可

以維持幾耐呢？或者有啲指標我哋都可以留意吓。



＊中央對人幣保七嘅態度軟化，高盛料三個月後失守＊



「孖屐」上有幾把聲音都講過，離岸人仔可以係一個指標去睇中美貿易戰之間傾成點。侵侵

喺上任初期，一直批評過神州用人仔眨值手法，為自己喺貿易上帶來優勢。現時「孖屐」就聚焦

人仔兌一美元可唔可以維持「七算」呢個水平。上星期五（７日）人行行長易綱接受《彭博》採

訪就話人仔「無紅線」，即時被解讀為對人仔「保七」嘅態度軟化。最新高佬發表報告就話，人

仔未來３個月可能會跌穿呢個關口，因為暫時嚟睇以貨幣貶值嚟抵銷關稅係最簡單嘅途徑。高佬

預計人仔喺３個月、６個月同１２個月後將分別達到１美元兌７﹒０５、６﹒９５及６﹒８０。

暫時離岸人仔兌一美元就報６﹒９２６，就咁睇暫時都叫穩陣啦？

消息面上，花旗國同墨西哥傾成「刁」對環球經濟有好處，不過換個角度睇，之前有分析話

神州可能因為花旗國同墨西哥嘅關稅爭議而得利，不過現時似乎無得再憧憬啦，加上侵侵最新又

話如果習大大出席Ｇ２０峰會唔同佢傾下，就會立即加徵關稅。阿臣諗，喺兩國元首見面之前，

應該都會保持克制掛？或者缸友們，最好等到月底大阪Ｇ２０峰會舉行後，先做重大嘅投資決定

啦。



＊南方東英推兩倍ＥＴＦ，部署恆指二萬八關入十手＊



魚缸現時由今個月低位２６６７２升咗大約近７００點，噚日（１１日）收企二百五十天線

（約２７７３３），不過阿臣就覺得呢個只係早前跌到殘晒技術反彈，到二萬八呢個心理關口，

可能就會回落，唔排除走返上年一浪低於一浪嘅形態。若是缸友對後市睇淡，或者到時就可以用

住一啲衍生工具做部署。

至於本身唔太熟悉衍生工具嘅缸友，都唔係無選擇嘅。南方東英繼之前推出１倍恆指反向

ＥＴＦ（０７３００）之後，再推出２倍槓桿恆指反向ＥＴＦ（０７５００）。換言之恆指跌１

巴仙，呢隻反向ＥＴＦ就升２巴仙。推出呢隻ＥＴＦ嘅南方東英就話，１倍逆向ＥＴＦ持有嘅時

間一般建議係兩星期到兩個月，而２倍ＥＴＦ持有時間建議最好更短。遇到「牛皮市」嘅時候，

更應該即斬唔好坐，所以如果缸友希望買入，就要預算嚟緊會係跌市定係上落市，從而考慮注碼

。阿臣諗現時魚缸二萬八形成咗一個幾大嘅成交量密集區，再上嘅空間唔大，所以阿臣會喺恆指

上到二萬八嘅時候先入十手，之後再作打算。

講埋倉入邊兩隻魚毛金界（０３９１８）同渣打（０２８８８），兩者都升破咗一啲阻力位

。金界之前喺９銀邊浮浮沉沉，星期一（１０日）一支陽燭上之後似乎會有另一波升勢。渣打回

購多時，股價終於有少少起色，技術上走出咗由五月築起嘅「三角形」走勢，所以策略繼續照舊

坐到中期業績公布。



表列截至６月１２日（１１：００ａｍ止）投資組合表現：



股份 股數 平均買入價 現價 總值

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

港股：

金界 ４０００股 ９﹒６５元 ９﹒０６元 ３６２４０元

渣打 ２５０股 ６７﹒５０元 ６８﹒８０元 １７２００元

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股票市值 ： ５３４４０元

剩餘現金 ： ９３１７３元

組合淨值 ：１４６６１３元

組合本月收益表現：＋ ０﹒４０％（截至上月底止組合淨值：１４６０２８元）

組合累計收益表現：＋３９﹒６３％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至今日１１：００ａｍ

