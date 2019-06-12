《談國論企－黎偉成》特製麻煩阻中美達互利共贏貿協

《談國論企》中美將難以達成平等、互利共贏的貿易協議，甚至很有可能因特朗普製造的麻

煩，不斷出現異常艱巨和強烈的對抗困局，因此廝冥頑不靈地繼續堅持其以「美國優先」的美帝

國霸權主義和單邊主義，而最新的劣行居然無賴地威脅中國國家主席習近平要在月底之廿國集團

Ｇ２０峰會會面，否則會「馬上對中國的輸美另３０００億美元貨品加徵關稅」，相信誰都不與

會。把特廝拉下台！



＊劣特續恐嚇威脅打壓乃下三檻之劣＊



令我感到十分震怒的，因特朗普又有好幾個霸道惡思劣行，重點有（一）此廝於２０１９年

６月１０日在一眾記者面前，在「預期」會「與習近平主席在日本大阪的廿國集團Ｇ２０會面」

，和「會達到很好的協議」的同時，居然無賴地說甚麼「如未能夠會面，就會馬上對中國的輸美

另３０００億美元貨品加徵關稅」，此語之差，在於（Ｉ）不符特廝要「會面」之所謂「意願」

，就馬上單方擴大加徵關稅範圍，不僅僅是威脅、恐嚇、惡逼，更簡直是下三檻流泯之所為，誰

會在無法無天的單邊「強權」底下受到屈辱？沒有！士可殺而不可辱，何況習近平是堂堂中華人

民共和國的國家主席，特別是中共中央總書記！

我估計，習近平總書記很有可能在Ｇ２０與特朗普會面，以表大國之風，但如特廝堅持「美

國優先」的美帝國霸權主義要「美國獨贏」，就一定要直斥其非，和奠重地重申主權之無可爭議

的重要性，之後便不再談……朝鮮最高領導人金正恩可以在河內之金、特峰會２﹒０在特之亂提

價底下把案而走，何須予特面子？

尤其是（二）特廝急於要在６月底「達協」，肯定是要為其連任而「舖路」，就要力壓中國

劣行「達效」以爭取選票？如此劣行得逞，就肯定是「通中門」，與其上位之「通俄門」有更大

的負面重要性。中國當然不會讓特廝惡逼劣行而就範，「反特「」是中國以至美國、全世界對多

邊主義有識之士的共同願景。此舉可能減免未來四年的「特」災難困擾。

更是重要的，是特廝（三）居然可以在美國與墨西哥達成堵截非法移民協議，僅表「無限期

暫停」加徵關稅，不僅無賴之極，此一惡思劣行亦會「適用」於對中國及其他國家，中美又何須

繼續作高層次的經貿磋商，簡單是謬談！

由是（四）中國外交部發言人在例行記者會上強調美國一旦加徵，中國會奉倍到底，實際是

一貫的對「特」之貿戰反制、反擊政策和策略。

相信習、特即使有新「會」，就因特廝不斷提價、胡亂「設限」所造成的許許多多麻煩，勉

強一會，當然不會達成任何協議。誰會受特廝之氣！我肯定不會！

我要重申之重點，是特朗普此廝對華「政策「，所面對的是有中國共產黨領導的中華人民共

和國。



＊要積極有力地重重打擊特廝之惡思劣行＊



特廝至今還是十分天真、幼稚地以為美帝國霸權主義還可行，還可以繼續以「加徵關稅」簡

簡單單而魯塞式的「攻堅」特別是以中國為主的其他國家，不可以！

但美國政界有不少人還是很不希望中國強大，尤其是在科技上之超越，故中國在今後一段十

分長時間要保持穩中有進的經濟發展，所面對的以美國為主的外來惡壓，肯定不少，甚至會有愈

來愈多不同層面惡壓。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

