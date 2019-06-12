【移交逃犯】港交所（００３８８）宣布上市１９周年酒會延期

《經濟通通訊社１２日專訊》港交所（００３８８）原定今日舉行上市１９周年致慶酒會，

港交所公布，監於目前情況及交通擠塞，以各人安全為首要考慮，決定將酒會延期舉行。

行政長官林鄭月娥及財政司司長陳茂波亦原定出席酒會，但較早前通知將不會出席酒會。

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