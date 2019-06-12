【北水炒Ｄ乜】北水淨流入近３３億，買建行工行沽萬洲信行

《經濟通通訊社１２日專訊》港股連升四日累漲１０２７點或３％後，今早低開１８６點，

雖然國家統計局公布的５月ＰＰＩ同比上升０﹒６％，，符合市場預期，惟港股跌勢依然擴大，

最多曾跌５６７點或２％，低見２７２２２點，全日收報２７３０８，跌４８０點或１﹒７３％

，失守２０天線（２７４１９點）及２５０天線（２７７３２點）。

按額度計算，北水周三淨流入約３２﹒７１億元人民幣，較周二的４０﹒５９億元人民幣，

減少７﹒８８億或１９﹒４１％。北水淨買入最多的個股依次是建行（００９３９）、工行

（０１３９８）及騰訊（００７００）；淨賣出最多的依次是萬洲（００２８８）、中信銀行

（００９９８）及金山軟件（０３８８８）。

主板成交７６９﹒９８億元，較周二減少約一成半，其中港股通成交８０﹒６３億元，佔總

成交１０﹒４７％。



＊建行工行等內銀股獲北水垂青＊



多隻內銀股續受追捧，建行獲８﹒９４億元北水淨買入，另工行公布在蘇州市正式推出首家

基於５Ｇ應用的新型智慧網點，獲８﹒９億元北水流入。而騰訊將持續加大投入視頻業務，北水

流入８５５８﹒７萬元。

另外，受豬瘟影響，萬洲遭北水沽出３９５２﹒６萬元；中信銀行亦有約３２０６﹒９萬元

北水流出；而金山軟件首季盈轉虧，北水淨流出５８６﹒１４萬元。（ｊｏ）

