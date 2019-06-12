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即市新聞

12/06/2019 14:35

《美元走勢－羅明立》歐元短線仍稍看好，優先部署低位吸納

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０８﹒５６　　　１０８﹒３１　　　１０８﹒５５
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１３３９　　　１﹒１３２５　　　１﹒１３２７
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２７２７　　　１﹒２７１３　　　１﹒２７２１
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９２３　　　０﹒９９２８　　　０﹒９９０７
　　　美元╱港元　　　　７﹒８３７６　　　７﹒８１６１　　　７﹒８３６３

　　《美元走勢》美國５月生產物價指數（ＰＰＩ）按年上升１﹒８％，低於分析師預期。期內
，扣除食品及能源的最終需求ＰＰＩ按年上升２﹒３％，雖然符合預期，不過創下２０１８年１
月以來最低增幅，顯示當地通脹壓力仍低，進一步加強美聯儲減息的預期。美國總統特朗普再度
抨擊美聯儲，他指歐元及其他貨幣兌美元貶值，反而美聯儲讓利率過高，加上量化緊縮，令美國
處於極大劣勢。
　　歐洲央行委員兼斯洛伐克央行行長表示，目前距離實現央行通脹目標仍有一段長路，儘管區
內經濟信心正在惡化，但市場並不擔心歐元區正走向衰退或通縮，故短期仍沒有必要增加刺激措
施。未來歐央行需要等待確鑿的資料，然後再決定是否需要採取額外措施。另外，歐盟執委會發
言人表示，英國新任首相上任並不會改變歐盟與英國就「脫歐」達成的協議，顯示歐盟對「脫歐
」立場不變。
　　歐元暫時在１﹒１３附近爭持，短線仍然值得稍為看好，初步支持在１﹒１２５０；優先部
署低位吸納。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０８﹒８０　　　１０７﹒５０　　　１０９﹒３０
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１２９０　　　１﹒１４００　　　１﹒１２４０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　買入加元　　１﹒３３５０　　　１﹒３４００　　　１﹒３２００
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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