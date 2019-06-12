《美元走勢－羅明立》歐元短線仍稍看好，優先部署低位吸納

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０８﹒５６ １０８﹒３１ １０８﹒５５

歐元╱美元 １﹒１３３９ １﹒１３２５ １﹒１３２７

英鎊╱美元 １﹒２７２７ １﹒２７１３ １﹒２７２１

美元╱瑞郎 ０﹒９９２３ ０﹒９９２８ ０﹒９９０７

美元╱港元 ７﹒８３７６ ７﹒８１６１ ７﹒８３６３



《美元走勢》美國５月生產物價指數（ＰＰＩ）按年上升１﹒８％，低於分析師預期。期內

，扣除食品及能源的最終需求ＰＰＩ按年上升２﹒３％，雖然符合預期，不過創下２０１８年１

月以來最低增幅，顯示當地通脹壓力仍低，進一步加強美聯儲減息的預期。美國總統特朗普再度

抨擊美聯儲，他指歐元及其他貨幣兌美元貶值，反而美聯儲讓利率過高，加上量化緊縮，令美國

處於極大劣勢。

歐洲央行委員兼斯洛伐克央行行長表示，目前距離實現央行通脹目標仍有一段長路，儘管區

內經濟信心正在惡化，但市場並不擔心歐元區正走向衰退或通縮，故短期仍沒有必要增加刺激措

施。未來歐央行需要等待確鑿的資料，然後再決定是否需要採取額外措施。另外，歐盟執委會發

言人表示，英國新任首相上任並不會改變歐盟與英國就「脫歐」達成的協議，顯示歐盟對「脫歐

」立場不變。

歐元暫時在１﹒１３附近爭持，短線仍然值得稍為看好，初步支持在１﹒１２５０；優先部

署低位吸納。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １０８﹒８０ １０７﹒５０ １０９﹒３０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１２９０ １﹒１４００ １﹒１２４０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 買入加元 １﹒３３５０ １﹒３４００ １﹒３２００

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

