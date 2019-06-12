修訂《逃犯條例》草案今日（１２日）在立法會恢復二讀，民陣則發動反修例人士今日起包
圍立法會。
特首林鄭月娥昨晚（１１日）出席新界社團聯會酒會發言時指：「現時無論在經濟發展或政
治層面，都好像有些風雨飄搖，但我有信心在中央支持下，在社會各界的包容、理解和全力協作
下，我們很快會見到晴天，香港未來會更加美好。」
林鄭之後出席婦女團體晚宴時更直言，自己正身處一場政治風暴中間，公僕需要有熱情、勇
氣及誠信，才能令自己保持健康、敏感和放鬆。《香港經濟日報》（ｚｚ）
12/06/2019 08:10
【移交逃犯】林鄭：政經風雨飄搖，有信心快見晴天
修訂《逃犯條例》草案今日（１２日）在立法會恢復二讀，民陣則發動反修例人士今日起包
圍立法會。
特首林鄭月娥昨晚（１１日）出席新界社團聯會酒會發言時指：「現時無論在經濟發展或政
治層面，都好像有些風雨飄搖，但我有信心在中央支持下，在社會各界的包容、理解和全力協作
下，我們很快會見到晴天，香港未來會更加美好。」
林鄭之後出席婦女團體晚宴時更直言，自己正身處一場政治風暴中間，公僕需要有熱情、勇
氣及誠信，才能令自己保持健康、敏感和放鬆。《香港經濟日報》（ｚｚ）
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