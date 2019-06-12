保公義撐修例大聯盟指，最新已收集到超過８５萬個網上聯署，支持修訂逃犯條例，大聯盟
今早將送水和小食到灣仔警察總部，慰勞警察，但今日（１２日）則不會動員支持者，到立法會
外集會。《香港經濟日報》（ｚｚ）
12/06/2019 08:12
【移交逃犯】撐修例大聯盟已收逾８５萬簽名，今不擬動員支持者
保公義撐修例大聯盟指，最新已收集到超過８５萬個網上聯署，支持修訂逃犯條例，大聯盟
今早將送水和小食到灣仔警察總部，慰勞警察，但今日（１２日）則不會動員支持者，到立法會
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