【移交逃犯】警部署５千人，金鐘站截查市民身份證兼搜身搜袋

政府今日（１２日）就《逃犯條例》修訂草案恢復二讀，並預料草案於下周四（２０日）通

過；有團體今日發起包圍立法會行動。

據了解，警方部署多達５０００名警力，昨晚（１１日）起已加強立法會外保安，以防有人

衝擊及堵路，金鐘站更有大批警員進駐，截查市民身份證兼搜身搜袋。《香港經濟日報》

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