星星地產（０１５６０）位於元朗宏業西街２１號項目，擬發展住宅方案再度「捲土重來」
，提出降低密度至５倍發展，興建成２５層高大廈，提供３３５伙，較舊方案少１８伙。
《香港經濟日報》
12/06/2019 08:43
【本港樓市】星星地產（０１５６０）元朗項目降密度再闖關
星星地產（０１５６０）位於元朗宏業西街２１號項目，擬發展住宅方案再度「捲土重來」
，提出降低密度至５倍發展，興建成２５層高大廈，提供３３５伙，較舊方案少１８伙。
《香港經濟日報》
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