【移交逃犯】渣打香港金鐘分行營運及服務暫停，因交通嚴重受阻

《經濟通通訊社１２日專訊》渣打銀行（香港）宣布，因金鐘交通嚴重受阻，為了確保員工

及客戶的安全，該行位於金鐘兩間分行會暫停營運，包括櫃位服務、支票存款服務、自動櫃員機

及現金及支票存款機服務暫停，直至另行通告。

受影響分行包括金鐘分行及金鐘優先理財中心。（ｂｉ）（ｚｚ）

