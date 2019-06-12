《經濟通通訊社１２日專訊》教協宣布，隨著現時社會氣氛正急劇惡化，決定發動本周全港
罷課罷教，呼籲各級教師配合。教協重申，撤回修例是香港的主流民意。
教協又呼籲，仍有課堂的大專院校教師配合展開罷課；而中學教師與校方商討，訂出罷課具
體安排。小學方面，教協表示，教師可回校罷教，在課堂上以客觀原則向學生解釋事件；幼稚園
及幼兒園教師則回校緊守崗位，照顧年幼學童。
教協呼籲校方理解和支持罷課及罷教，家長則自行決定是否讓子女回校。（ｊｏ）（ｚｚ）
12/06/2019 17:14
【移交逃犯】教協發動本周全港罷課罷教，重申撤回修例是主流民意
《經濟通通訊社１２日專訊》教協宣布，隨著現時社會氣氛正急劇惡化，決定發動本周全港
罷課罷教，呼籲各級教師配合。教協重申，撤回修例是香港的主流民意。
教協又呼籲，仍有課堂的大專院校教師配合展開罷課；而中學教師與校方商討，訂出罷課具
體安排。小學方面，教協表示，教師可回校罷教，在課堂上以客觀原則向學生解釋事件；幼稚園
及幼兒園教師則回校緊守崗位，照顧年幼學童。
教協呼籲校方理解和支持罷課及罷教，家長則自行決定是否讓子女回校。（ｊｏ）（ｚｚ）
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