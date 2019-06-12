《經濟通通訊社１２日專訊》交銀國際（０３３２９）研究部主管洪灝在記者會上表示，香
港沒有通脹壓力，但貿易戰升溫對香港的經濟影響大，料港股今年最差會達２００００至
２７０００點。
他又指，美國現時不具備加息條件，而減息亦非一定是好消息。此外，他指市場數據反映人
民幣價格在三個月內會跌穿７算。（ｊｏ）
12/06/2019 16:56
【貿易開戰】洪灝：貿易戰影響大，料港股今年最差二萬至二萬七點
《經濟通通訊社１２日專訊》交銀國際（０３３２９）研究部主管洪灝在記者會上表示，香
港沒有通脹壓力，但貿易戰升溫對香港的經濟影響大，料港股今年最差會達２００００至
２７０００點。
他又指，美國現時不具備加息條件，而減息亦非一定是好消息。此外，他指市場數據反映人
民幣價格在三個月內會跌穿７算。（ｊｏ）
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