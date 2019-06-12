《經濟通通訊社１２日專訊》金鐘政府總部和立法會大樓一帶有大批示威者聚集。港鐵公司
（０００６６）表示，今早約９時０８分因應警方要求，港島線、荃灣線列車不停金鐘站，南港
島線列車，一度只行走海怡半島至海洋公園站。約１０分鐘後恢復停車上落客。
立法會原訂今早８時３０舉行的工務小組委員會會議亦取消。主席盧偉國表示，知悉很多議
員因為交通問題未能出席會議，他本人亦未能前往立法會，因此通知秘書處取消會議。
（ｃｌ）（ｚｚ）
12/06/2019 09:32
【移交逃犯】港鐵列車一度不停金鐘站，立法會小組委員會會議取消
《經濟通通訊社１２日專訊》金鐘政府總部和立法會大樓一帶有大批示威者聚集。港鐵公司
（０００６６）表示，今早約９時０８分因應警方要求，港島線、荃灣線列車不停金鐘站，南港
島線列車，一度只行走海怡半島至海洋公園站。約１０分鐘後恢復停車上落客。
立法會原訂今早８時３０舉行的工務小組委員會會議亦取消。主席盧偉國表示，知悉很多議
員因為交通問題未能出席會議，他本人亦未能前往立法會，因此通知秘書處取消會議。
（ｃｌ）（ｚｚ）
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