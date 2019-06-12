【港匯轉勢】港元匯價一度高見７﹒８２７０，創今年新高

《經濟通通訊社１２日專訊》港元匯價在今早９點過後，曾升０﹒１２％至７﹒８２７０兌

１美元，為自去年１２月２５日以來的最高水平。

隨著銀行為６月底的監管核查囤積現金以及企業支付股息，市場對港元需求增加。港元一個

月期遠匯點升抵自９月以來最高水平，而一個月港元拆息昨日定盤報２﹒１３６７９厘，創４月

１６日以來新高，與美元息差亦收窄至２８個基點。（ｃｌ）

