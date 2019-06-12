【移交逃犯】教育局促彈性處理學生今日遲到，勸勿參與違法活動

《經濟通通訊社１２日專訊》教育局特別宣布，由於今日（６月１２日）灣仔及中西區一帶

交通狀況特殊，可能影響學生上課，教育局建議學校作出應變，根據校本機制彈性處理個別學生

遲到或缺席的事宜。

局方籲請學校作適當安排，妥善照顧已返校的學生，與家長保持溝通，並在放學時間，讓學

生在安全情況下回家。局方亦提醒學生，必需時刻以安全為大前提，切勿前往可能有危險的地方

，更不可參與違法活動。（ｃｌ）（ｚｚ）

