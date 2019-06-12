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即市新聞

12/06/2019 11:22

【港元利率】港匯呈強，一個月拆息創近１１年新高

　　《經濟通通訊社１２日專訊》半年結資金需求，加上本港近日爆發大遊行，港元匯價持續走
高，最高曾見７﹒８３２７，為去年１２月２７日以來新高，而港元拆息全線上揚，其中，與樓
按相關的一個月拆息連漲三天，今日定盤升約０﹒２９厘，至２﹒４２２８６厘，為２００８年
以來最高水平，甚至超越同期美元拆息的２﹒４１３３８厘。

＊三個月息升至近半年高位＊

　　三個月拆息亦呈強勢，連升１７日，今日報２﹒３８０３７厘，為２０１８年１２月以?最
高水平，與美元息差大幅收窄２２個基點，至６個基點。六個月和十二個月拆息分別上漲至
２﹒３０２５０厘和２﹒３８４４６厘。
　　隔夜拆息在兩連跌後今日亦反彈，報１﹒５９１０７厘，為５月３１日以來最高水平，一周
錢亦大漲０﹒８７厘，升越２厘，高見２﹒１７３５７厘。
　　港元匯價今早在７﹒８２７０－７﹒８３７７之間上落，最新報７﹒８２７１，較上日收市
價７﹒８３６５上升近０﹒１２％。

＊港元暫或俳徊７﹒８３附近＊

　　分析指出，由於銀行要囤積現金以應對監管檢查、企業客戶要派發股息，６月份的現金需求
一般會增加，加上市場憧憬阿里巴巴的巨無霸上市交易，增加市場對流動性收緊的押注。花旗集
團上月發表報告指，上述因素可能導致港元「流動性嚴重緊張」。
　　華僑永亨銀行經濟師李若凡預期，資金緊絀的情況，可能促使一些投資者將港元短倉平盤，
並增加長倉，由於市場情緒變得審慎，估計港元短期內會徘徊於７﹒８３左右的水平，但相信資
金很快會恢復寬鬆。（ｃｌ）（ｚｚ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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