【移交逃犯】勞工處呼籲僱主體諒並彈性處理僱員工作安排

《經濟通通訊社１２日專訊》勞工處今日呼籲僱主，鑑於今早中環、金鐘及灣仔附近一帶的

路面及交通情況，僱員如因交通問題而未能及時返回工作崗位，僱主應體諒並作出彈性處理。

較早前，教育局亦宣布，由於今日灣仔及中西區一帶交通狀況特殊，可能影響學生上課，教

育局建議學校作出應變，根據校本機制彈性處理個別學生遲到或缺席的事宜。（ｃｌ）（ｚｚ）

