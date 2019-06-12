《經濟通通訊社１２日專訊》勞工處今日呼籲僱主，鑑於今早中環、金鐘及灣仔附近一帶的
路面及交通情況，僱員如因交通問題而未能及時返回工作崗位，僱主應體諒並作出彈性處理。
較早前，教育局亦宣布，由於今日灣仔及中西區一帶交通狀況特殊，可能影響學生上課，教
育局建議學校作出應變，根據校本機制彈性處理個別學生遲到或缺席的事宜。（ｃｌ）（ｚｚ）
12/06/2019 12:04
【移交逃犯】勞工處呼籲僱主體諒並彈性處理僱員工作安排
《經濟通通訊社１２日專訊》勞工處今日呼籲僱主，鑑於今早中環、金鐘及灣仔附近一帶的
路面及交通情況，僱員如因交通問題而未能及時返回工作崗位，僱主應體諒並作出彈性處理。
較早前，教育局亦宣布，由於今日灣仔及中西區一帶交通狀況特殊，可能影響學生上課，教
育局建議學校作出應變，根據校本機制彈性處理個別學生遲到或缺席的事宜。（ｃｌ）（ｚｚ）
|FOCUS12/06/2019
【FOCUS】修例「急就章」應調整 表訴求勿忘「四原則」
|生財有道12/06/2019
《開市Good Morning》林家亨：領展快破百惟現價不宜追
|國際動態12/06/2019
全球最有價值品牌 亞馬遜居首
|FOCUS11/06/2019
【FOCUS】習特工作晚宴重聚? 專項債大招「預保底」
|生財有道11/06/2019
《開市Good Morning》朱紅：騰訊再向上突破空間有限
|國際動態11/06/2019
約翰遜高票入閘 倡減稅搶中產票
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰