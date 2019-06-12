《經濟通通訊社１２日專訊》大批於金鐘反對修訂《逃犯條例》的示威者擴大佔領範圍至
金鐘道來回線。恆生銀行（０００１１）表示，鑑於金鐘的公眾活動，統一中心分行、統一中心
優越理財中心，暫時未能提供服務，直至另行通知。
恆生位於統一中心、港鐵金鐘站的自助理財中心，亦暫停支票存入服務。
恆生表示，客戶可前往中環總行或灣仔莊士敦道分行使用銀行服務，亦可使用網上銀行、流
動理財應用程式、電話理財服務熱線。
另外，星展香港宣布，今日統一中心分行暫停服務，客戶可到其他分行或以流動銀行使用相
關服務。（ｃｌ）
12/06/2019 13:48
【移交逃犯】恒生、星展香港統一中心分行暫停服務
《經濟通通訊社１２日專訊》大批於金鐘反對修訂《逃犯條例》的示威者擴大佔領範圍至
金鐘道來回線。恆生銀行（０００１１）表示，鑑於金鐘的公眾活動，統一中心分行、統一中心
優越理財中心，暫時未能提供服務，直至另行通知。
恆生位於統一中心、港鐵金鐘站的自助理財中心，亦暫停支票存入服務。
恆生表示，客戶可前往中環總行或灣仔莊士敦道分行使用銀行服務，亦可使用網上銀行、流
動理財應用程式、電話理財服務熱線。
另外，星展香港宣布，今日統一中心分行暫停服務，客戶可到其他分行或以流動銀行使用相
關服務。（ｃｌ）
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