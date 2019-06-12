【港匯轉勢】港元節節上升，高見７﹒８１６２

《經濟通通訊社１２日專訊》港元匯價今日急升，於下午２時１０分，港匯升至

７﹒８１６２兌１美元，較前收市升０﹒２６％，最新報７﹒８２１３，仍升０﹒１９％。

分析指出，由於銀行要囤積現金以應對監管檢查、企業客戶要派發股息，６月份的現金需求

一般會增加，加上市場憧憬阿里巴巴的巨無霸上市交易，增加市場對流動性收緊的押注。華僑永

亨銀行經濟師李若凡估計，港元短期內會徘徊於７﹒８３左右的水平，但相信資金緊絀情況很快

可紓緩。（ｃｌ）

