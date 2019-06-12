【移交逃犯】大新銀行金鐘海富中心分行暫停服務

《經濟通通訊社１２日專訊》大新銀行宣布，金鐘海富中心分行暫停服務，直至另行通告。

該行表示，客戶如需處理帳戶事宜，可以考慮使用該行之電話銀行、網上理財流動理財服務

，或親臨該行其他分行，不便之處，祈為見諒。

今日大批反對修訂《逃犯條例》的示威者，繼續在金鐘政府總部和立法會外一帶聚集，並且

佔據部分主要幹道。（ｃｌ）（ｚｚ）

