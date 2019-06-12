《經濟通通訊社１２日專訊》大新銀行宣布，金鐘海富中心分行暫停服務，直至另行通告。
該行表示，客戶如需處理帳戶事宜，可以考慮使用該行之電話銀行、網上理財流動理財服務
，或親臨該行其他分行，不便之處，祈為見諒。
今日大批反對修訂《逃犯條例》的示威者，繼續在金鐘政府總部和立法會外一帶聚集，並且
佔據部分主要幹道。（ｃｌ）（ｚｚ）
12/06/2019 15:03
【移交逃犯】大新銀行金鐘海富中心分行暫停服務
《經濟通通訊社１２日專訊》大新銀行宣布，金鐘海富中心分行暫停服務，直至另行通告。
該行表示，客戶如需處理帳戶事宜，可以考慮使用該行之電話銀行、網上理財流動理財服務
，或親臨該行其他分行，不便之處，祈為見諒。
今日大批反對修訂《逃犯條例》的示威者，繼續在金鐘政府總部和立法會外一帶聚集，並且
佔據部分主要幹道。（ｃｌ）（ｚｚ）
|香港政情12/06/2019
【移交逃犯】爭議從未止 政府兩度修訂內容拒撤回 大律師公會3度發文反修例
|香港政情12/06/2019
一文睇晒《逃犯條例》修訂爭議前世今生
|FOCUS12/06/2019
【FOCUS】修例「急就章」應調整 表訴求勿忘「四原則」
|剖析天下12/06/2019
貿易亂局加快避險 金價破位急升或望千四
|剖析天下12/06/2019
財政改革法案 左右巴西前途
|生財有道12/06/2019
國產品牌受捧 金山軟件利劍出鞘
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰