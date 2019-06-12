《經濟通通訊社１２日專訊》港交所（００３８８）表示，鑑於目前的情況及交通擠塞，以
各人安全為首要考慮，故決定取消今天港交所上市１９周年誌慶酒會原定於下午５時１５分舉行
的傳媒答問環節。
本月２７日為香港交易所上市１９周年，原訂今日在交易廣場舉行誌慶酒會。（ｂｉ）
12/06/2019 16:41
【移交逃犯】港交所：取消上市周年酒會傳媒答問環節
《經濟通通訊社１２日專訊》港交所（００３８８）表示，鑑於目前的情況及交通擠塞，以
各人安全為首要考慮，故決定取消今天港交所上市１９周年誌慶酒會原定於下午５時１５分舉行
的傳媒答問環節。
本月２７日為香港交易所上市１９周年，原訂今日在交易廣場舉行誌慶酒會。（ｂｉ）
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