【移交逃犯】港交所：取消上市周年酒會傳媒答問環節

《經濟通通訊社１２日專訊》港交所（００３８８）表示，鑑於目前的情況及交通擠塞，以

各人安全為首要考慮，故決定取消今天港交所上市１９周年誌慶酒會原定於下午５時１５分舉行

的傳媒答問環節。

本月２７日為香港交易所上市１９周年，原訂今日在交易廣場舉行誌慶酒會。（ｂｉ）

