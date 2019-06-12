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12/06/2019 12:49

【移交逃犯】會德豐及新地原定今日舉行新盤記者會取消

　　《經濟通通訊社１２日專訊》立法會今日計劃恢復二讀《逃犯條例》修訂草案而引起大型示
威，交通情況特殊，會德豐（０００２０）及新地（０００１６）宣布取消今日舉行的新盤記者
會。
　　會德豐宣布，原定今日下午４時於尖沙咀港威大廈舉行的將軍澳新盤「Ｇｒａｎｄ　
Ｍｏｎｔａｒａ」記者會將會改期。
　　另外，新地表示，因到現時為止，香港有多條道路仍然封閉，各公共交通均受影響，屯門新
盤「御半山ＩＩ期」原訂３時於環球貿易廣場之新聞發布會將會改期，詳情將於稍後公布。
（ｋｙ）（ｚｚ）

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