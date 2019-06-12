【移交逃犯】中信銀行（國際）暫停中信大廈分行服務

《經濟通通訊社１２日專訊》中信銀行（國際）宣布，由於金鐘部分地區出現交通管制，中

信大廈分行將暫時停止提供服務，直至另行通知為止。其他分行則照常營業。

中信銀行稱，客戶可考慮使用該行其他分行，或透過網上理財或電話理財處理事務。中信對

為客戶造成的不便致歉。（ｔｆ）（ｚｚ）

