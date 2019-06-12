《經濟通通訊社１２日專訊》《逃犯條例》引發本港大規模示威活動，警方於金鐘立法會附
近發射布袋彈及橡膠子彈，並更多次施放催淚彈。香港證監會發出內部緊急通知，建議讓員工提
早離開。
證監會向內部員工即時發放緊急通知，勸諭各部門的主管慎重考慮情況，建議讓員工提早離
開公司，並指會繼續留意事態發展，並會適時透過短訊通知員工。（ｋｉ）（ｚｚ）
12/06/2019 17:17
【移交逃犯】證監會發內部通知建議員工提早離開，續留意事態發展
《經濟通通訊社１２日專訊》《逃犯條例》引發本港大規模示威活動，警方於金鐘立法會附
近發射布袋彈及橡膠子彈，並更多次施放催淚彈。香港證監會發出內部緊急通知，建議讓員工提
早離開。
證監會向內部員工即時發放緊急通知，勸諭各部門的主管慎重考慮情況，建議讓員工提早離
開公司，並指會繼續留意事態發展，並會適時透過短訊通知員工。（ｋｉ）（ｚｚ）
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