【移交逃犯】證監會發內部通知建議員工提早離開，續留意事態發展

《經濟通通訊社１２日專訊》《逃犯條例》引發本港大規模示威活動，警方於金鐘立法會附

近發射布袋彈及橡膠子彈，並更多次施放催淚彈。香港證監會發出內部緊急通知，建議讓員工提

早離開。

證監會向內部員工即時發放緊急通知，勸諭各部門的主管慎重考慮情況，建議讓員工提早離

開公司，並指會繼續留意事態發展，並會適時透過短訊通知員工。（ｋｉ）（ｚｚ）

