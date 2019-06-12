《經濟通通訊社１２日專訊》宏安集團（０１２２２）發盈警，預期母公司擁有人應佔溢利
按年將下降逾５０％。該下降主要由於（其中包括）去年同期出售附屬公司之淨收益及重新計量
於一間被集團分類為合營企業之公司保留的５０％權益之收益而獲確認之其他收益（扣除於回顧
期內一項物業發展項目完成時獲確認的利潤）減少所致。（ｋｙ）
12/06/2019 18:06
【企業盈警】宏安集團（０１２２２）料年度純利將下降逾５０％
《經濟通通訊社１２日專訊》宏安集團（０１２２２）發盈警，預期母公司擁有人應佔溢利
按年將下降逾５０％。該下降主要由於（其中包括）去年同期出售附屬公司之淨收益及重新計量
於一間被集團分類為合營企業之公司保留的５０％權益之收益而獲確認之其他收益（扣除於回顧
期內一項物業發展項目完成時獲確認的利潤）減少所致。（ｋｙ）
|生財有道12/06/2019
【高銀棄標】業界：棄標為個別事件 暫未見市道轉差及「走資潮」
|香港政情12/06/2019
【移交逃犯】爭議從未止 政府兩度修訂內容拒撤回 大律師公會3度發文反修例
|香港政情12/06/2019
一文睇晒《逃犯條例》修訂爭議前世今生
|FOCUS12/06/2019
【FOCUS】修例「急就章」應調整 表訴求勿忘「四原則」
|剖析天下12/06/2019
貿易亂局加快避險 金價破位急升或望千四
|剖析天下12/06/2019
財政改革法案 左右巴西前途
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰