【企業盈警】宏安集團（０１２２２）料年度純利將下降逾５０％

《經濟通通訊社１２日專訊》宏安集團（０１２２２）發盈警，預期母公司擁有人應佔溢利

按年將下降逾５０％。該下降主要由於（其中包括）去年同期出售附屬公司之淨收益及重新計量

於一間被集團分類為合營企業之公司保留的５０％權益之收益而獲確認之其他收益（扣除於回顧

期內一項物業發展項目完成時獲確認的利潤）減少所致。（ｋｙ）

