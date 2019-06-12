《真知灼見－溫灼培》支持日圓匯價的三大因素

《真知灼見》經歷了上周日圓輕微升穿１０８兌１美元（約７﹒２６港元）這強大阻力位後

，踏入本周日圓匯價出現了一定程度上的調整。出現這情況相信原因有兩。首先，不排除是純粹

經歷先前急升後的技術轉弱。其次，相信是受到美國與墨西哥達成關稅和解協議，降低了日圓的

資金避難所角色導致日圓失支持。對於日圓前景，筆者依然認為日圓匯價上升機會大於跌，原因

有三。

據美元利率期貨價格變化顯示，市場估計聯儲局７月議息會減息機會率達七成，如７月不減

息，９月減息機會達九成多，即幾近共識。日圓向來低息，所以對美日間之息差變化往往甚為敏

感。美國一旦轉入減息周期，這可視為日圓的強力支持。其次，美日貿易談判早已展開，美方一

直掛在口邊，日圓匯價是談判的一部分。當美國要與日本在貿易上帶出日圓這議題，相信不會是

要求日圓貶值吧！否則又如何改善美日的貿易不平衡？其三，美墨貿易摩擦雖輕易被化解，但中

美摩擦要化解相信不會容易。



＊或挑戰１０５＊



本周初，美國總統特朗普還警告，如於本月底的Ｇ２０領袖峰會上，中國國家主席習近平不

與其面對話，他將宣布對中國餘下的３０００億美元進口貨物徵重關稅。特朗普講出這類說話相

信對中美雙方談判不單不會有幫助，相反更大機會令事情變得更壞。中美作為全球兩大經濟體，

摩擦廣大全球投資氣氛難免受損，屆時不排日圓又將能發揮其資金避難所角色而受惠。料日圓技

術支持位於１１０兌１美元（約７﹒１港元），初步上升阻力１０８兌１美元（約７﹒２６港元

），如破不排除挑戰下一位置１０５（約７﹒４５港元）。

《恆生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

